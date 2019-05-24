Синоптик о погоде на выходные: То солнце, то дождь и шквалы

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Пятница, 24 мая 2019, 11:27

В ближайшие выходные температура воздуха будет преимущественно теплая, но солнечная погода будет часто меняться дождями со шквальным ветром.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"На выходных единственным источником стабильности в Украине будет температура воздуха. Ведь именно она уже некоторое время не меняется и существенно не изменится", - сообщила она.

Отмечается, что в течение дня 25-26 мая ожидается +20+26 градусов, на Западе +16 +22 градуса.

"Не без того, чтобы сбегать к соседям за солью, то есть, два-три градуса вверх или вниз в зависимости от дождя или солнца", - добавила синоптик.

По ее данным, дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможные шквалы и град. Прояснения ожидаются в воскресенье на Правобережье.

Сообщается, что 25 мая в Киеве - дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град.

26 мая - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23+25 градусов.

"Лучший суточный период на эти два дня в столице - раннее утро в воскресенье: солнце, ясное небо, свежесть и цветущая красота", - отметила Диденко.

Кроме того, она посоветовала тем, кто в субботу-воскресенье собирается на природу, взять с собой зонты и резиновые сапоги, а также "какой-то нурофен-цитрамон", так атмосферное давление будет тоже прыгать.

Украинская правда

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Темы: погода


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