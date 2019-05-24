Через великий попит в РФ купили ексклюзивні права на "Слугу народу" – РосЗМІ

"Яндекс" придбав ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу "Слуга народу" в головній ролі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це розповів представник компанії, пише російське видання "Ведомости".

"Яндекс" придбав права на показ "Слуги народу" у міжнародного дистриб'ютора Eccho rights", - розповів представник інтернет-компанії.

Відзначається, що контракт набув чинності минулої ночі і перший сезон вже доступний на "КиноПоиске".

За два дні до цього серіал був заблокований для російського глядача на офіційному каналі "Слуга народу" на YouTube.

"Серіал не показували на російському ТБ, інтерес російських користувачів до проекту став швидко рости слідом за активністю виборчої кампанії Зеленського", - повідомили в ЗМІ.

Представник "Яндекса" також заявив про зростання інтересу користувачів до "Слугу народу" і високі оцінки, які ставлять проекту - 7,9 балів з 10.

Повідомляється, що число запитів з назвою серіалу різко зросло в кінці березня, перед першим туром президентських виборів, пік інтересу припав на кінець квітня, коли проходив другий тур.

Після виборів "Слугу народу" в РФ стали шукати менше, але і зараз інтерес до серіалу в три-чотири рази вище, ніж на початку року, відзначає він.