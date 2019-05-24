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Из-за большого спроса в РФ купили эксклюзивные права на "Слугу народа" – РосСМИ

Пятница, 24 мая 2019, 12:13

"Яндекс" приобрел эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа" в главной роли с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал представитель компании, пишет российское издание "Ведомости".

"Яндекс" приобрел права на показ "Слуги народа" у международного дистрибьютора Eccho rights", - утончил представитель интернет-компании.

Отмечается, что контракт вступил в силу прошедшей ночью, первый сезон уже доступен на "КиноПоиске".

За два дня до этого сериал был заблокирован для российского зрителя на официальном канале "Слуга народа" на YouTube.

"Сериал не показывали на российском ТВ, интерес российских пользователей к проекту стал быстро расти вслед за активностью избирательной кампании Зеленского", - сообщили в СМИ.

Представитель "Яндекса" отметил  росте интереса пользователей к "Слуге народа" и высокие оценки, которые ставят проекту — 7,9 баллов из 10.

Сообщается, что число запросов с названием сериала резко выросло в конце марта, перед первым туром президентских выборов, пик интереса пришёлся на конец апреля, когда проходил второй тур.

После выборов "Слугу народа" в РФ стали искать меньше, но и сейчас интерес к сериалу в три-четыре раза выше, чем в начале года, отмечает он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаРосcиякино
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