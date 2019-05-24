Тереза Мей оголосила про відставку

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П'ятниця, 24 травня 2019, 12:26

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня.

Про це вона заявила після зустрічі з главою комітету консерваторів, повідомляє Європейська правда.

Вона заявила, що залишиться на посаді прем’єра доки не буде обрано її наступника.

"Для мене завжди буде питанням величезного особистого жалю, що я не змогла реалізувати Brexit", - сказала Мей, наголосивши, що вона зробила все для цього.

Напередодні Мей відмовилася від своїх планів винести на голосування парламенту оновлену угоду про Brexit, ймовірно, через наближення відставки.

22 травня ввечері лідер Палати громад Британії Андреа Лідсом в середу повідомила, що залишає свій пост через те, що більше не вірить в урядовий підхід щодо Brexit. На тлі цього з'явилися повідомлення у ЗМІ про зростаючий тиск на Мей з вимогою її відставки.

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Теми: Brexit Велика Британія Британія відставка


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