Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Об этом она заявила после встречи с главой комитета консерваторов, сообщает Европейская правда.
Она заявила, что останется на посту премьера, пока не будет избран ее преемник.
"Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожалению, я не смогла реализовать Brexit", - сказала Мэй, отметив, что она сделала все для этого.
Накануне Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.
22 мая вечером лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом в среду сообщила, что покидает свой пост из-за того, что больше не верит в правительственный подход к Brexit.
На фоне этого появились сообщения в СМИ о растущем давлении на Мэй с требованием ее отставки.
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