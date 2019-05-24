Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тереза Мэй объявила об отставке

Пятница, 24 мая 2019, 12:26
Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Об этом она заявила после встречи с главой комитета консерваторов, сообщает Европейская правда.

Она заявила, что останется на посту премьера, пока не будет избран ее преемник.

"Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожалению, я не смогла реализовать Brexit", - сказала Мэй, отметив, что она сделала все для этого.

Накануне Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.

22 мая вечером лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом в среду сообщила, что покидает свой пост из-за того, что больше не верит в правительственный подход к Brexit.

На фоне этого появились сообщения в СМИ о растущем давлении на Мэй с требованием ее отставки.

Темы: BrexitВеликобританияВеликобританияотставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Brexit
Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: