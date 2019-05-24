Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Об этом она заявила после встречи с главой комитета консерваторов, сообщает Европейская правда.

Она заявила, что останется на посту премьера, пока не будет избран ее преемник.

"Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожалению, я не смогла реализовать Brexit", - сказала Мэй, отметив, что она сделала все для этого.

Накануне Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.

22 мая вечером лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом в среду сообщила, что покидает свой пост из-за того, что больше не верит в правительственный подход к Brexit.

На фоне этого появились сообщения в СМИ о растущем давлении на Мэй с требованием ее отставки.