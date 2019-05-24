Меркель поговорила з Зеленським про Мінськ і нормандський формат

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П'ятниця, 24 травня 2019, 12:51

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обоє підтвердили необхідність повної реалізації Мінських угод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт. Його коментар з приводу розмови опублікований на сайті німецького уряду.

Основними темами обговорення були двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на сході України, повідомив Зайберт.

"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у "нормандському форматі". Вони домовилися з цього та з інших питань підтримувати тісний робочий контакт", - йдеться у заяві Зайберта.

На сайті українського президента інформація про проведену розмову наразі відсутня.

Нагадаємо:

  • Раніше новопризначений заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко повідомив, що президент працює над тим, щоб активізувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Теми: Меркель Зеленський Мінські угоди


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