Меркель поговорила з Зеленським про Мінськ і нормандський формат
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обоє підтвердили необхідність повної реалізації Мінських угод.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт. Його коментар з приводу розмови опублікований на сайті німецького уряду.
Основними темами обговорення були двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на сході України, повідомив Зайберт.
"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у "нормандському форматі". Вони домовилися з цього та з інших питань підтримувати тісний робочий контакт", - йдеться у заяві Зайберта.
На сайті українського президента інформація про проведену розмову наразі відсутня.
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