Меркель поговорила с Зеленским о Минске и Нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого оба подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Его комментарий по поводу разговора опубликован на сайте немецкого правительства.

Основными темами обсуждения были двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на востоке Украины, сообщил Зайберт.

"Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в Нормандском формате. Они договорились с этого и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта.

На сайте украинского президента информация о проведенной разговор пока отсутствует.

Напомним: