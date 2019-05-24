Після опівночі на Донбасі в результаті обстрілів поранено бійця

З початку доби в п'ятницю незаконні збройні формування на Донбасі 4 рази обстріляли позиції об'єднаних сил, один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

"Внаслідок обстрілів з початку поточної доби один військовослужбовець Об’єднаних сил з пораненням евакуйований для надання медичної допомоги до військового мобільного госпіталю", – йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку після 8-ї ранку противник протягом півгодини з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Майорська.

На донецькому напрямку з початком доби противник з боку Верхньошироківського зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстрілював опорні пункти наших військ поблизу Гнутового.

Після 1-ї ночі з боку Саханки вів вогонь у районі Лебединського, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Обидва нічні обстріли тривали майже по півгодини.

Крім того, близько 5-ї ранку окупанти використали станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання неподалік Новотроїцького.