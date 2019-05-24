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После полуночи на Донбассе в результате обстрелов ранен боец

Пятница, 24 мая 2019, 13:09

С начала суток в пятницу незаконные вооруженные формирования на Донбассе 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает 24 мая пресс-центр Министерства обороны.

"В результате обстрелов с начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

На луганском направлении после 8 утра противник в течение получаса из ручных противотанковых гранатометов вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Майорска.

На донецком направлении с началом суток противник со стороны Верхнешироковского из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты наших войск вблизи Гнутово.

После 1-й ночи со стороны Саханки вел огонь районе Лебединского, применяя автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Оба ночных обстрела продолжались почти по полчаса.

Кроме того, около 5 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела военнослужащих ВСУ, которые выполняют боевые задачи недалеко от Новотроицкого.

Украинская правда
Темы: Донбасстерроризм
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