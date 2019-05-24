Порошенко за тиждень оновить партію і керівництво

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П'ятниця, 24 травня 2019, 13:49

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на своєму з’їзді 31 травня змінить назву і визначиться з кандидатами у народні депутати.

Про це сказав екс-президент Петро Порошенко під час форуму громадської організації "Солідарна справа громад".

"Наша політична сила прийняла рішення з перших секунд. Ми йдемо на вибори і ми маємо там перемогти", - сказав він.

"Ми маємо об’єднати всі демократичні сили. Ми маємо всіх з демократичного табору запросити об’єднатися, бо інший сценарій буде, що люди, які будуть голосувати за демократів, але вони не пройдуть, ці голоси підуть нашим опонентам", - сказав Порошенко, додавши, що треба усунути "будь-які перешкоди для цього об’єднання".

За його словами для цього потрібно оновити партію.

"Оновлена партія з новою назвою, оновлена партія з оновленим керівництвом, оновлена партія з величезним представництвом громадськості, волонтерів і добровольців", - заявив Порошенко.

"На великому з'їзді, який пройде 31 травня, я дуже сподіваюся, що більшість думок, які сьогодні будуть висловлені в обговоренні, точно будуть включені до програмних документів оновленої партії", – сказав він.

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Нагадаємо: 

  • Вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня.

Українська правда

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Теми: Порошенко Верховна Рада партії


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