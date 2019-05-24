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Порошенко за неделю обновит партию и руководство

Пятница, 24 мая 2019, 13:49
Порошенко за неделю обновит партию и руководство

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на своем съезде 31 мая сменит название и определится с кандидатами в народные депутаты.

Об этом сказал экс-президент Петр Порошенко во время форума общественной организации "Солидарное дело общин".

"Наша политическая сила приняла решение с первых секунд. Мы идем на выборы, и мы должны там победить", - сказал он.

"Мы должны объединить все демократические силы. Мы должны всех из демократического лагеря пригласить объединиться, потому что иной сценарий будет: люди, которые будут голосовать за демократов, а они не пройдут, эти голоса пойдут нашим оппонентам", - сказал Порошенко, добавив, что надо устранить "любые препятствия для этого объединения".

По его словам для этого нужно обновить партию.

"Обновленная партия с новым названием, с обновленным руководством, обновленная партия с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", - заявил Порошенко.

"На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые сегодня будут высказаны в обсуждении, точно будут включены в программные документы обновленной партии", – сказал он.

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Напомним:

  • Внеочередные выборы в парламент должны состояться 21 июля.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоВерховная Радапартии
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