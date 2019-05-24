Филарет на синоде отказался поддерживать Епифания

Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Об этом сам Епифаний рассказал журналистам после завершения собора ПЦУ.

По словам баженнейшого все остальные участники синода единогласно проголосовали за выражение поддержки ему как предстоятелю (единственный, кто не поддержал этот пункт, - Филарет).

Епіфаній про поведінку Філарета pic.twitter.com/qRNBjAT6dR — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 24 травня 2019 р.

"Святейший патриарх Филарет показал: то, что он обнародовал, он показал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, хотя все мы пытались доказать, убедить, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата", - сказал Епифаний.

"Во многом мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении", - добавил он.

Митрополит также назвал ложью информацию, что на первом синоде ПЦУ хотели отправить Филарета на покой.

"Это неправда. Я сам отстаивал позицию святейшего, чтобы ему оставить те приходы, которые у него были до собора. И так и было решено".

Епифаний объяснил, что частично из-за этого возникли определенные финансовые сложности у ПЦУ, поскольку наиболее прибыльные приходы остались в управлении Филарета.

Отмечается, что члены синода также приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться уставом, который приняли в Софии 15 декабря 2018 года. Это решение также не поддержал Филарет, который не изменил своего мнения о деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата.