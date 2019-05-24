Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филарет на синоде отказался поддерживать Епифания

Пятница, 24 мая 2019, 14:44
Филарет на синоде отказался поддерживать Епифания

Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Об этом сам Епифаний рассказал журналистам после завершения синода ПЦУ.

По словам баженнейшого все остальные участники синода единогласно проголосовали за выражение поддержки ему как предстоятелю (единственный, кто не поддержал этот пункт, - Филарет).

"Святейший патриарх Филарет показал: то, что он обнародовал, он показал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, хотя все мы пытались доказать, убедить, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата", - сказал Епифаний.

"Во многом мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении", - добавил он.

Митрополит также назвал ложью информацию, что на первом синоде ПЦУ хотели отправить Филарета на покой.

"Это неправда. Я сам отстаивал позицию святейшего, чтобы ему оставить те приходы, которые у него были до собора. И так и было решено".

Епифаний объяснил, что частично из-за этого возникли определенные финансовые сложности у ПЦУ, поскольку наиболее прибыльные приходы остались в управлении Филарета.

Отмечается, что члены синода также приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться уставом, который приняли в Софии 15 декабря 2018 года. Это решение также не поддержал Филарет, который не изменил своего мнения о деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Напомним:

  • После того, как почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил несогласие с действиями главы церкви Епифания, синод священников собрался для обсуждения и урегулирования конфликта.
  • Филарет утверждает, что при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
  • Теперь Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.

Роман Романюк, УП
Темы: церковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
церковь
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: