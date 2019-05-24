Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми

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П'ятниця, 24 травня 2019, 15:03

Олігарх Дмитро Фірташ із симпатією ставиться до нового президента Володимира Зеленського.

Про це розповів депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін для репортажу "За лаштунками інавгурації" програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та "UA:Перший").

"Він (Фірташ – ред.) із симпатією, безперечно, ставиться до нового президента. Як усі ми", – відповів Льовочкін на запитання, якої думки його соратник Фірташ про нового главу держави.

"Ми чекаємо змін, ми чекаємо, щоб він виконав те, що обіцяє. Це буде класне президентство", – заявив екс-голова Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Про свої стосунки з Зеленським Льовочкін сказав: "Нормальні, робочі",

На запитання, коли він востаннє зустрічався з Зеленським, Льовочкін відповів: "Це приватна інформація. Тому що він тоді не був головою держави".

"Після обрання президентом я з ним ще не зустрічався", – додав нардеп у день інавгурації.

Нагадаємо:

  • Екс-"регіонал" Сергій Льовочкін очолював Адміністрацію президента Януковича у часи, коли одним з основних фінансових стовпів режиму називали Дмитра Фіташа.
  • Фірташа арештовували в Австрії на запит правоохоронних органів США, він вийшов під заставу і нині у Відні чекає на остаточне рішення щодо екстрадиції до Америки.
  • "Схеми" розповідали про цьогорічні польоти Сергія Льовочкіна приватним літаком, яким користується Дмитра Фірташ, до Тель-Авіва, де в той час святкував свій день народження інший олігарх Ігор Коломойський, якого вважають покровителем Володимира Зеленського.

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Теми: Фірташ Зеленський Льовочкін інавгурація


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