Левочкин: Фирташ симпатизирует Зеленскому, как и все мы

Олигарх Дмитрий Фирташ с симпатией относится к новому президенту Владимиру Зеленского.

Об этом рассказал депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин для репортажа "За кулисами инаугурации" программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и т"UA: Перший").

"Он (Фирташ – ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как все мы", – ответил Левочкин на вопрос, что думает его соратник Фирташ о новом главе государства.

"Мы ждем перемен, мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. Это будет классное президентство", – заявил экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича.

О своих отношениях с Зеленским Левочкин сказал: "Нормальные, рабочие".

На вопрос, когда он в последний раз встречался с Зеленским, Левочкин ответил: "Это частная информация. Потому что он тогда не был главой государства".

"После избрания президентом я с ним еще не встречался", – добавил нардеп в день инаугурации.

Напомним: