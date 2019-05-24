Левочкин: Фирташ симпатизирует Зеленскому, как и все мы

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Пятница, 24 мая 2019, 15:03

Олигарх Дмитрий Фирташ с симпатией относится к новому президенту Владимиру Зеленского.

Об этом рассказал депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин для репортажа "За кулисами инаугурации" программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и т"UA: Перший").

"Он (Фирташ – ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как все мы", – ответил Левочкин на вопрос, что думает его соратник Фирташ о новом главе государства.

"Мы ждем перемен, мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. Это будет классное президентство", – заявил экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича.

О своих отношениях с Зеленским Левочкин сказал: "Нормальные, рабочие".

На вопрос, когда он в последний раз встречался с Зеленским, Левочкин ответил: "Это частная информация. Потому что он тогда не был главой государства".

"После избрания президентом я с ним еще не встречался", – добавил нардеп в день инаугурации.

Напомним:

  • Экс-"регионал" Сергей Левочкин возглавлял Администрацию президента Януковича во времена, когда одним из основных финансовых столпов режима называли Дмитрия Фиташа.
  • Фирташа арестовывали в Австрии по запросу правоохранительных органов США, он вышел под залог и сейчас в Вене ждет окончательного решения об экстрадиции в Америку.
  • "Схемы" рассказывали о полетах Сергея Левочкина частным самолетом, которым пользуется Дмитрия Фирташ, в Тель-Авив, где в то время праздновал свой день рождения олигарх Игорь Коломойский, которого считают покровителем Владимира Зеленского.

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Темы: Фирташ Зеленский Левочкин инаугурация


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