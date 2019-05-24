На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті

У Православній церкві України заборонили архієреям і клірикам балотуватися у народні депутати і обіймати посади у місцевих органах влади.

Відповідне рішення було ухвалено під час Синоду, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Зазначається, що Синод заборонив їм висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради чи на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.

Повідомляється, що разом з тим їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.

При цьому не уточнюється, які можуть бути "виключні випадки" та умови.

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