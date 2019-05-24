Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті

П'ятниця, 24 травня 2019, 17:04
На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті
Радіо Свобода

У Православній церкві України заборонили архієреям і клірикам балотуватися у народні депутати і обіймати посади у місцевих органах влади.

Відповідне рішення було ухвалено під час Синоду, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Зазначається, що Синод заборонив їм висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради чи на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.

Повідомляється, що разом з тим їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.

При цьому не уточнюється, які можуть бути "виключні випадки" та умови.

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України. Ї
  • ї очолив митрополит Епіфаній.
  • Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церквавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: