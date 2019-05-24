На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті
П'ятниця, 24 травня 2019, 17:04
У Православній церкві України заборонили архієреям і клірикам балотуватися у народні депутати і обіймати посади у місцевих органах влади.
Відповідне рішення було ухвалено під час Синоду, повідомляє прес-служба ПЦУ.
Зазначається, що Синод заборонив їм висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради чи на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.
Повідомляється, що разом з тим їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.
При цьому не уточнюється, які можуть бути "виключні випадки" та умови.
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України. Ї
- ї очолив митрополит Епіфаній.
- Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
Українська правда