На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті

2288 переглядів
П'ятниця, 24 травня 2019, 17:04

У Православній церкві України заборонили архієреям і клірикам балотуватися у народні депутати і обіймати посади у місцевих органах влади.

Відповідне рішення було ухвалено під час Синоду, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Зазначається, що Синод заборонив їм висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради чи на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.

Повідомляється, що разом з тим їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.

При цьому не уточнюється, які можуть бути "виключні випадки" та умови.

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України. Ї
  • ї очолив митрополит Епіфаній.
  • Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: церква вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нашого предстоятеля оточили промосковські сили – Філарет 24 травня 2019, 15:09
Філарет: Я виступаю проти речей, які написані в томосі 24 травня 2019, 15:07
Філарет на синоді відмовився підтримувати Епіфанія 24 травня 2019, 14:44
Усі новини
Головні новини
Партія Порошенка змінила назву
Обвинувачений у держзраді екс-начальник Генштабу вийшов з-під варти
"Народний фронт" поскаржився КС на розпуск Ради Зеленським
НБУ оскаржив рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку
Усі новини
світ

Щоб подолати кліматичну кризу, доведеться скоротити робочий час

їжа

10 фото, які надихають думати про те, що ми їмо

Досвід

Як створити школу верхової їзди