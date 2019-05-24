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На священников ПЦУ наложили ограничения в политической жизни

Пятница, 24 мая 2019, 17:04
На священников ПЦУ наложили ограничения в политической жизни
Радио Свобода

В Православной церкви Украины запретили архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти.

Соответствующее решение было принято во время Синода, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Синод запретил выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Сообщается, что вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

При этом не уточняется, какие могут быть "исключительные случаи" и условия.

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины.
  • Ее возглавил митрополит Епифаний.
  • Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

Украинская правда

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Темы: церковьвиборы
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