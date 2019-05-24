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Арбітраж ООН розгляне заперечення РФ на скаргу України в червні

П'ятниця, 24 травня 2019, 17:49

Постійний Третейський суд в Гаазі 10-14 червня проведе перші слухання в арбітражі України проти Росії щодо порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті суду.

"На слуханнях будуть розглянуті попередні заперечення, висунуті Російською Федерацією", - йдеться в заяві.

У четвер, 13 червня, РФ представить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, в п'ятницю, 14 червня, Україна представить другий раунд своїх усних аргументів.

Тільки вступна заяву кожної сторони в першому раунді усних виступів буде відкритою для громадськості. Потім слухання буде проходити в закритому режимі.

Нагадаємо:

  • Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".
  • У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті. 
  • Основне заперечення Росії полягає в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.
  • Як наголосили в МЗС України, це заперечення явно неправильно тлумачить позов України.

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