Арбітраж ООН розгляне заперечення РФ на скаргу України в червні
Постійний Третейський суд в Гаазі 10-14 червня проведе перші слухання в арбітражі України проти Росії щодо порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті суду.
"На слуханнях будуть розглянуті попередні заперечення, висунуті Російською Федерацією", - йдеться в заяві.
У четвер, 13 червня, РФ представить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, в п'ятницю, 14 червня, Україна представить другий раунд своїх усних аргументів.
Тільки вступна заяву кожної сторони в першому раунді усних виступів буде відкритою для громадськості. Потім слухання буде проходити в закритому режимі.
Нагадаємо:
- Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".
- У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.
- Основне заперечення Росії полягає в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.
- Як наголосили в МЗС України, це заперечення явно неправильно тлумачить позов України.
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