Арбитраж ООН рассмотрит возражения РФ на жалобу Украине в июне

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Пятница, 24 мая 2019, 17:49

Постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня проведет первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте суда.

"На слушаниях будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд своих устных аргументов.

Только вступительное заявление каждой стороны в первом раунде устных выступлений будет открытой для общественности. Затем слушания будет проходить в закрытом режиме.

Напомним:

  • Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".
  • В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.
  • Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.
  • Как отметили в МИД Украины, это отрицание явно неправильно толкует иск Украины.

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