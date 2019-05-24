Арбитраж ООН рассмотрит возражения РФ на жалобу Украине в июне

Постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня проведет первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте суда.

"На слушаниях будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд своих устных аргументов.

Только вступительное заявление каждой стороны в первом раунде устных выступлений будет открытой для общественности. Затем слушания будет проходить в закрытом режиме.

Напомним: