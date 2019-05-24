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В ЄС рекомендують Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії

П'ятниця, 24 травня 2019, 19:28

Представництво Європейського Союзу рекомендує відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заявіпредставництва ЄС і представництва Європейського Інвестиційного Банку.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT системи ще не готові", - йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може призвести до його неправильного функціонування, а отже бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

"Крім того, у поточному політичному контексті буде важче забезпечити управління цією реформою або ж втрутитися з метою усунення недоліків у випадку такої необхідності", - зазначили в ЄС.

В представництві нагадали, що у 2017 році вітали прийняття Закону України "Про ринок електричної енергії", спрямованого на виконання зобов`язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

"Ми переконані, що реформа передбачена даним законом принесе вигоду українським споживачам завдяки запровадженню прозорості, покращенню ефективності функціонування ринку та залученню інвестицій. Ми продовжуємо підтримувати зусилля влади та учасників ринку у впровадженні цієї важливої реформи", - йдеться у заяві.

Теми: ЄСенергетикаУкраїна
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