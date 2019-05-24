Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

Пятница, 24 мая 2019, 19:28

Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и представительства Европейского Инвестиционного Банка.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

"Кроме того, в текущем политическом контексте будет труднее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости", - отметили в ЕС.

В представительстве напомнили, что в 2017 году приветствовали принятие Закона Украины "О рынке электроэнергии", направленного на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

"Мы убеждены, что предусмотренная данным законом реформа принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - говорится в заявлении.

Темы: ЕСэнергетикаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ЕС
Во власти Грузии допускают "несправедливое решение Брюсселя" о статусе кандидата
В ЕС насчитали более 4 млн человек из Украины, имеющих временную защиту
Reuters: ЕС начал подготовку санкций против Нигера
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: