В ЕС рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

861 просмотр
Пятница, 24 мая 2019, 19:28

Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и представительства Европейского Инвестиционного Банка.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

"Кроме того, в текущем политическом контексте будет труднее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости", - отметили в ЕС.

В представительстве напомнили, что в 2017 году приветствовали принятие Закона Украины "О рынке электроэнергии", направленного на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

"Мы убеждены, что предусмотренная данным законом реформа принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - говорится в заявлении.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЕС энергетика Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Критические темы и вызовы для президента Зеленского 24 мая 2019, 09:30
Швейцария не подпишет новое соглашение с ЕС - СМИ 23 мая 2019, 21:44
Европейский инвестбанк выделил Украине 200 миллионов евро кредита 23 мая 2019, 18:18
Все новости
Главные новости
На священников ПЦУ наложили ограничения в политической жизни
Партия Порошенко сменила название
Обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба вышел из-под стражи
"Народный фронт" пожаловался КС на роспуск Рады Зеленским
Все новости
мир

Чтобы преодолеть климатический кризис, придется сократить рабочее время

еда

10 фото, которые вдохновляют думать о том, что мы едим

Опыт

Как создать школу верховой езды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів