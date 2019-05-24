В ЕС рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и представительства Европейского Инвестиционного Банка.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

"Кроме того, в текущем политическом контексте будет труднее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости", - отметили в ЕС.

В представительстве напомнили, что в 2017 году приветствовали принятие Закона Украины "О рынке электроэнергии", направленного на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

"Мы убеждены, что предусмотренная данным законом реформа принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - говорится в заявлении.