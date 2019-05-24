Глава НБУ вперше зустрівся з Зеленським і поговорив про необхідність співпраці з МВФ

Голова Національного банку України Яків Смолій вперше зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Смолій повідомив у Twitter.

"Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ та важливість незалежності НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно", - написав очільник НБУ.