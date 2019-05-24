Глава НБУ впервые встретился с Зеленским и поговорил о необходимости сотрудничества с МВФ
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий впервые встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом Смолий сообщил в Twitter.
"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал глава НБУ.
Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap— Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 травня 2019 р.
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