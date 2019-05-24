Глава НБУ впервые встретился с Зеленским и поговорил о необходимости сотрудничества с МВФ

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий впервые встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Смолий сообщил в Twitter.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал глава НБУ.