Глава НБУ впервые встретился с Зеленским и поговорил о необходимости сотрудничества с МВФ

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Пятница, 24 мая 2019, 21:17

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий впервые встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Смолий сообщил в Twitter.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал глава НБУ.

Украинская правда

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Темы: Зеленский НБУ


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