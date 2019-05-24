Глава НБУ впервые встретился с Зеленским и поговорил о необходимости сотрудничества с МВФ

Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa . Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ . А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap

Украинская правда

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