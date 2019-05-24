Зеленський підписав указ про подолання наслідків повеней на Закарпатті та Івано-Франківщині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

В указі №325/2019 Зеленський постановив Кабінету міністрів "забезпечити належну координацію та взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань подолання наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, посилення контролю за реалізацією заходів щодо подолання таких наслідків".

Також він постановив вирішити фінансування та забезпечити необхідними ресурсами для ліквідації наслідків негоди.

Крім того Зеленський ухвалив, щоб Кабмін разом із Закарпатською та Івано-Франківською обласними держадміністраціями допомогти ліквідувати наслідки НС, забезпечити людей питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами та предметами першої необхідності.

Зеленський додатково постановив інформувати населення про обстановку на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності.

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