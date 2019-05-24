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Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнений в Закарпатье и Ивано-Франковщине

Пятница, 24 мая 2019, 22:48

Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В указе №325 / 2019 Зеленский постановил Кабинету министров "обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, усиление контроля за реализацией мероприятий по преодолению таких последствий".

Также он постановил решить финансирование и обеспечить необходимыми ресурсами для ликвидации последствий непогоды.

Кроме того Зеленский постановил, чтобы Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными администрациями помогли ликвидировать последствия ЧС, обеспечить людей питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами и предметами первой необходимости.

Зеленский дополнительно постановил информировать население об обстановке на пострадавших территориях и мерах, предпринимаемых для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности.

Напомним:

  • На Закарпатье и Ивано-Франковщине из-за сильных ливней начался паводок.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпогодаЗакарпатьеИвано-Франковская область
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