Італійський прокурор вимагає 17 років тюрми для нацгвардійця Марківа

Італійський прокурор вимагає засудити до 17 років ув'язнення колишнього українського нацгвардійця Віталія Марківа, який має також італійське громадянство.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала кореспондент "Радіо Свобода" Наталка Кудрик на своїй сторінці у Facebook.

Прокурор Андреа Дзанончеллі зажадав такий термін ув'язнення в своєму заключному виступі на суді, який проходить в місті Павія.

Крім того прокурор заявив, що Міністерство юстиції Італії просить перевірити роль в справі ще одного колишнього нацгвардійця - нині депутата Верховної Ради Богдана Матківського. 8 лютого він давав в суді свідчення у справі Марківа.

Кудрик також повідомила, що голова трибуналу міста Павії остаточно відхилила запит захисту про проведення додаткових слідчих дій в Україні.

Вона оголосила про завершення розслідувального етапу в процесі і запросила сторониу до заключних виступів.

Нагадаємо:

17 травня глава МВС Арсен Аваков зустрівся з Марківим, а керівництво МВС і НГУ дали свідчення в Італії на захист гвардійця.

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.

Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягає на версії умисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі.

Обвинувачення проти Віталія Марківа та держави України об’єднані в одну справ.

Європейська правда