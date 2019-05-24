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Итальянский прокурор требует 17 лет тюрьмы для нацгвардейца Маркива

Пятница, 24 мая 2019, 23:25

Итальянский прокурор требует приговорить к 17 годам заключения бывшего украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который имеет также итальянское гражданство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала  корреспондент "Радио Свобода" Наталка Кудрик на своей странице в Facebook.

Прокурор Андреа Дзанончелли потребовал такой срок заключения в своем заключительном выступлении на суде, который проходит в городе Павия.

Кроме того прокурор заявил, что министерство юстиции Италии просит проверить роль в деле еще одного бывшего нацгвардейца - ныне депутата Верховной Рады Богдана Маткивского. 8 февраля он давал в суде показания по делу Маркива.

Кудрик также сообщила, что председатель трибунала города Павии окончательно отклонила запрос защиты о проведении дополнительных следственных действий в Украине.

Она объявила о завершении расследовательского этапа в процессе и пригласила стороны к заключительным выступлениям.

Напомним:

  • 17 мая глава МВД Арсен Аваков встретился с Маркивым, а руководство МВД и НГУ дали показания в Италии в защиту гвардейца.
  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли возле Славянска в мае 2014 года.
  • Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность к смерти Рокелли и его русского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
  • Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе.
  • Обвинения против Виталия Маркива и государства Украина объединены в одно производство.

Европейская правда

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