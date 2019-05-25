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Меджліс готовий надати Зеленському всю інформацію про кримських політв'язнів

Субота, 25 травня 2019, 00:28

Меджліс кримськотатарського народу готовий поділитися з президентом України Володимиром Зеленським та його адміністрацією інформацією, яка може допомогти звільнити українських громадян, яких утримують в Росії і анексованому Криму з політичних мотивів.

Про це розповів глава Меджлісу Рефат Чубаров, пише Крим.Реалії.

"Ми готові максимально поділитися своїми уявленнями, що до цього було зроблено, що робиться, і найголовніше - що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента - ми це зробимо. Поки що таких сигналів про те, що сядемо і поговоримо по Криму, такого не було", - сказав глава Меджлісу.

За словами Чубарова, президент України не зможе обходити стороною питання Криму та кримських татар.

"Президент, який поставить собі за мету відновлювати територіальну цілісність України, президент, чиї дії будуть спрямовані на забезпечення прав у тимчасово окупованому Криму - не може обійти Крим і кримськотатарську проблему", - вважає він.

Глава Меджлісу додав, що нова адміністрація президента "судячи з усього, поки вивчає, з чого почати".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариполітв'язніМеджлісокупація
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