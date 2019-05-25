Меджлис готов предоставить Зеленскому всю иформацию о крымских политзаключенных

Меджлис крымскотатарского народа готов поделиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией информацией, которая может помочь освободить украинских граждан, которых удерживают в России и аннексированном Крыму по политическим мотивам.

Об этом рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров, пишет Крым.Реалии.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное – что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента – мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", – сказал глава Меджлиса.

По словам Чубарова, президент Украины не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.

"Президент, который поставит себе цель восстанавливать территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму – не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему", – считает он.

Глава Меджлиса добавил, что новая администрация президента "судя по всему, пока изучает, с чего начать".