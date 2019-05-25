США надішлють півтори тисячі солдатів на Близький Схід

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Субота, 25 травня 2019, 01:21

Сполучені Штаті відправлять 1 500 солдатів до Близького Сходу, щоб посилити свою присутність на тлі посилення напруги у відносинах з Іраном.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив журналістам 24 травня, пише Радіо Свобода.

За словами Трампа, додаткові військові сили відіграватимуть "радше захисну" функцію в регіоні.

"Ми хочемо бути захищеними на Близькому Сході. Ми плануємо надіслати відносно невелику кількість військових, здебільшого для захисту", – сказав Трамп, коли залишав Білий Дім, прямуючи до Японії.

Він додав, що до Близького Сходу прямують "просто зараз дуже талановиті люди".​

"Подивимось, що вийде", – додав він.

Напередодні ЗМІ повідомляли про плани Пентагону надіслати 5 тисяч військових до Близького Сходу.

Нагадуємо:

  • Представники уряду США заявили, що Іран мобілізував групи в Іраку і Сирії для нападу на американців. Тому минулого тижня США направили шість військових кораблів, систему ПРО і морську піхоту в Перську затоку і Аравійське море.
  • Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.

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Теми: США Іран


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