США надішлють півтори тисячі солдатів на Близький Схід

Сполучені Штаті відправлять 1 500 солдатів до Близького Сходу, щоб посилити свою присутність на тлі посилення напруги у відносинах з Іраном.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив журналістам 24 травня, пише Радіо Свобода.

За словами Трампа, додаткові військові сили відіграватимуть "радше захисну" функцію в регіоні.

"Ми хочемо бути захищеними на Близькому Сході. Ми плануємо надіслати відносно невелику кількість військових, здебільшого для захисту", – сказав Трамп, коли залишав Білий Дім, прямуючи до Японії.

Він додав, що до Близького Сходу прямують "просто зараз дуже талановиті люди".​

"Подивимось, що вийде", – додав він.

Напередодні ЗМІ повідомляли про плани Пентагону надіслати 5 тисяч військових до Близького Сходу.

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