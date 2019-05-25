США направят полторы тысячи солдат на Ближний Восток
Суббота, 25 мая 2019, 01:21
Соединенные Штатах отправят 1500 солдат на Ближний Восток, чтобы усилить свое присутствие на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 24 мая, пишет Радио Свобода.
По словам Трампа, дополнительные военные силы будут играть "скорее защитную" функцию в регионе.
"Мы хотим быть защищенными на Ближнем Востоке. Мы планируем направить относительно небольшое количество военных, в основном для защиты", - сказал Трамп, когда оставлял Белый Дом, направляясь в Японию.
Он добавил, что на Ближний Восток направляются "прямо сейчас очень талантливые люди".
"Посмотрим, что получится", - добавил он.
Накануне СМИ сообщали о планах Пентагона направить 5000 военнослужащих на Ближний Восток.
Напомним:
- Представители правительства США заявили, что Иран мобилизовал группы в Ираке и Сирии для нападения на американцев. Поэтому на прошлой неделе США направили шесть военных кораблей, систему ПРО и морскую пехоту в Персидский залив и Аравийское море.
- Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.