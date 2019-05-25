США направят полторы тысячи солдат на Ближний Восток

Соединенные Штатах отправят 1500 солдат на Ближний Восток, чтобы усилить свое присутствие на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 24 мая, пишет Радио Свобода.

По словам Трампа, дополнительные военные силы будут играть "скорее защитную" функцию в регионе.

"Мы хотим быть защищенными на Ближнем Востоке. Мы планируем направить относительно небольшое количество военных, в основном для защиты", - сказал Трамп, когда оставлял Белый Дом, направляясь в Японию.

Он добавил, что на Ближний Восток направляются "прямо сейчас очень талантливые люди".

"Посмотрим, что получится", - добавил он.

Накануне СМИ сообщали о планах Пентагона направить 5000 военнослужащих на Ближний Восток.

Напомним: