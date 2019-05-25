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США направят полторы тысячи солдат на Ближний Восток

Суббота, 25 мая 2019, 01:21

Соединенные Штатах отправят 1500 солдат на Ближний Восток, чтобы усилить свое присутствие на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 24 мая, пишет Радио Свобода.

По словам Трампа, дополнительные военные силы будут играть "скорее защитную" функцию в регионе.

"Мы хотим быть защищенными на Ближнем Востоке. Мы планируем направить относительно небольшое количество военных, в основном для защиты", - сказал Трамп, когда оставлял Белый Дом, направляясь в Японию.

Он добавил, что на Ближний Восток направляются "прямо сейчас очень талантливые люди".

"Посмотрим, что получится", - добавил он.

Накануне СМИ сообщали о планах Пентагона направить 5000 военнослужащих на Ближний Восток.

Напомним:

  • Представители правительства США заявили, что Иран мобилизовал группы в Ираке и Сирии для нападения на американцев. Поэтому на прошлой неделе США направили шесть военных кораблей, систему ПРО и морскую пехоту в Персидский залив и Аравийское море.
  • Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.

Темы: СШАИран
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