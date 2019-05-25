Поліція розповсюдила фото підозрюваного у вибуху в Ліоні

Поліція Франції розповсюдила фотографію чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху в пішохідній зоні в центрі Ліона.

Про це пише DW.

Як випливає з орієнтування, йдеться про "темношкірого чоловіка", в шортах-бермудах світлого кольору і темній сорочці з довгими рукавами. За версією поліції, пересуватися підозрюваний може на велосипеді.

За відомостями телеканалу BFM TV, чоловікові - від 30 до 35 років. У момент нападу на ньому були сонцезахисні окуляри, нижню частину обличчя прикривала хустка.

Підозрюваний потрапив в об'єктив камери відеоспостереження, встановленої неподалік від місця події.

Як уточнює агентство AFP, за попередньою версією, вибуховий пристрій знаходився в сумці або пакеті, зловмисник залишив його біля булочної на вулиці Віктора Гюго в самому центрі міста. Імовірно, пристрій був начинений саморізами і болтами.

За уточненою інформацією влади, постраждали 13 осіб, включаючи восьмирічну дівчинку, 11 з них госпіталізовані.

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