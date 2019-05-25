Поліція розповсюдила фото підозрюваного у вибуху в Ліоні
Поліція Франції розповсюдила фотографію чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху в пішохідній зоні в центрі Ліона.
Про це пише DW.
Як випливає з орієнтування, йдеться про "темношкірого чоловіка", в шортах-бермудах світлого кольору і темній сорочці з довгими рукавами. За версією поліції, пересуватися підозрюваний може на велосипеді.
[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.— Police nationale (@PoliceNationale) 24 травня 2019 р.
Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d
За відомостями телеканалу BFM TV, чоловікові - від 30 до 35 років. У момент нападу на ньому були сонцезахисні окуляри, нижню частину обличчя прикривала хустка.
Підозрюваний потрапив в об'єктив камери відеоспостереження, встановленої неподалік від місця події.
Як уточнює агентство AFP, за попередньою версією, вибуховий пристрій знаходився в сумці або пакеті, зловмисник залишив його біля булочної на вулиці Віктора Гюго в самому центрі міста. Імовірно, пристрій був начинений саморізами і болтами.
За уточненою інформацією влади, постраждали 13 осіб, включаючи восьмирічну дівчинку, 11 з них госпіталізовані.
Нагадаємо:
- 24 травня поряд з пекарнею на пішохідній вулиці Віктора Гюго в 2-му окрузі Ліона близько 17:30 за місцевим часом стався вибух. Повідомлялося про 8 постраждалих.
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