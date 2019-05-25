Полиция распространила фото подозреваемого во взрыве в Лионе

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Суббота, 25 мая 2019, 01:55

Полиция Франции распространила фотографию мужчины, подозреваемого в причастности ко взрыву  в пешеходной зоне в центре Лиона.

Об этом пишет DW.

Как следует из ориентировки, речь идет о "темнокожем мужчине", в шортах-бермудах светлого цвета и темной рубашке с длинными рукавами. По версии полиции, передвигаться подозреваемый может на велосипеде.

По сведениям телеканала BFM TV, мужчине - от 30 до 35 лет. В момент нападения на нем были солнцезащитные очки, нижнюю часть лица прикрывал платок.

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку от места происшествия.

Как уточняет агентство AFP, по предварительной версии, взрывное устройство находилось в сумке либо пакете, злоумышленник оставил его возле булочной на улице Виктора Гюго в самом центре города. Предположительно, устройство было начинено саморезами и болтами.

По уточненной информации властей, пострадали 13 человек, включая восьмилетнюю девочку, 11 из них госпитализированы.

Напомним:

  • 24 мая рядом с пекарней на пешеходной улице Виктора Гюго во 2-м округе Лиона около 17:30 по местному времени произошел взрыв. Сообщалось о 8 пострадавших.

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Темы: Франция взрыв


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