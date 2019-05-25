Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция распространила фото подозреваемого во взрыве в Лионе

Суббота, 25 мая 2019, 01:55

Полиция Франции распространила фотографию мужчины, подозреваемого в причастности ко взрыву  в пешеходной зоне в центре Лиона.

Об этом пишет DW.

Как следует из ориентировки, речь идет о "темнокожем мужчине", в шортах-бермудах светлого цвета и темной рубашке с длинными рукавами. По версии полиции, передвигаться подозреваемый может на велосипеде.

По сведениям телеканала BFM TV, мужчине - от 30 до 35 лет. В момент нападения на нем были солнцезащитные очки, нижнюю часть лица прикрывал платок.

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку от места происшествия.

Как уточняет агентство AFP, по предварительной версии, взрывное устройство находилось в сумке либо пакете, злоумышленник оставил его возле булочной на улице Виктора Гюго в самом центре города. Предположительно, устройство было начинено саморезами и болтами.

По уточненной информации властей, пострадали 13 человек, включая восьмилетнюю девочку, 11 из них госпитализированы.

Напомним:

  • 24 мая рядом с пекарней на пешеходной улице Виктора Гюго во 2-м округе Лиона около 17:30 по местному времени произошел взрыв. Сообщалось о 8 пострадавших.

Темы: Франциявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Франция
Франция осудила антифранцузские беспорядки в Нигере после госпереворота
Во Франции четырех человек обвинили в передаче РФ и Китаю промышленных секретов
Суд во Франции разрешил уклонистам и дезертирам из России претендовать на статус беженца
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: