Полиция распространила фото подозреваемого во взрыве в Лионе
Полиция Франции распространила фотографию мужчины, подозреваемого в причастности ко взрыву в пешеходной зоне в центре Лиона.
Об этом пишет DW.
Как следует из ориентировки, речь идет о "темнокожем мужчине", в шортах-бермудах светлого цвета и темной рубашке с длинными рукавами. По версии полиции, передвигаться подозреваемый может на велосипеде.
[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.— Police nationale (@PoliceNationale) 24 травня 2019 р.
Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d
По сведениям телеканала BFM TV, мужчине - от 30 до 35 лет. В момент нападения на нем были солнцезащитные очки, нижнюю часть лица прикрывал платок.
Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку от места происшествия.
Как уточняет агентство AFP, по предварительной версии, взрывное устройство находилось в сумке либо пакете, злоумышленник оставил его возле булочной на улице Виктора Гюго в самом центре города. Предположительно, устройство было начинено саморезами и болтами.
По уточненной информации властей, пострадали 13 человек, включая восьмилетнюю девочку, 11 из них госпитализированы.
Напомним:
- 24 мая рядом с пекарней на пешеходной улице Виктора Гюго во 2-м округе Лиона около 17:30 по местному времени произошел взрыв. Сообщалось о 8 пострадавших.