Посол: Зеленського запросили до Канади на 2 липня

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Субота, 25 травня 2019, 02:36

Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запрошено до Канади 2 липня.

Про це посол повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Воно (запрошення – ред.) особисто, принаймні телефонно, передано. А там вже з паперами ми, як з однієї сторони, так і з іншої, дамо собі раду", – повідомив Ващук.

Він уточнив, що дата 2 липня збігається із проведенням у Канаді цього дня конференції з підтримки реформ в Україні.

"Думаю, наш прем’єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників. Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія", – зазначив Роман Ващук.

Днями в Адміністрації президента України заявляли, що Володимир Зеленський наразі визначається, куди саме здійснить свій перший закордонний візит.

Нагадуємо:

  • В липні у Торонто відбудеться щорічна конференція з питань реформ в Україні. Конференція запланована як триденна, вона триватиме з 3 по 5 липня, на останній день запланована зустріч високого рівня. Канадська сторона планує масштабну подію із оголошенням про нові програми допомоги Україні.

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Теми: Зеленський Канада


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