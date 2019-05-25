Посол: Зеленского пригласили в Канаду на 2 июля

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Суббота, 25 мая 2019, 02:36

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду на 2 июля.

Об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере по телефону, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - сообщил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде в этот день конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил Роман Ващук.

На днях в Администрации президента Украины заявляли, что Владимир Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

Напоминаем:

  • В июле в Торонто состоится ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине. Конференция запланирована как трехдневная, она пройдет с 3 по 5 июля, на последний день запланирована встреча высокого уровня. Канадская сторона планирует масштабное событие с объявлением о новых программах помощи Украине.

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Темы: Зеленский Канада


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