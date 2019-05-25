В Ірландії на виборах в Європарламент лідирують проєвропейські партії
Ліберально-консервативна партія "Фіне гел" і ліберальна "Фіанна фойл", що займають проєвропейські позиції, лідирують, набравши приблизно по 23 відсотки голосів, на виборах в Європарламент.
Про це свідчать результати екзит-полів, проведених на замовлення ірландської мовної компанії RTÉ і телеканалу TG4, пише DW.
Крім того, істотно зміцнила свої позиції партія "зелених", яка отримає близько 9 відсотків голосів.
У націоналістичної "Шинн Фейн" - близько 12 відсотків, що на три процентних пункти нижче, ніж у 2014 році.
За даними RTÉ, статистична похибка склала близько 3 відсотків.
Тим часом в столиці Ірландії Дубліні, як передає агентство AFP, екологічна партія займає перше місце.
Нагадуємо:
- У п'ятницю, 24 травня, почався другий день голосування на виборах до Європейського парламенту. У цей день євродепутатів вибирали громадяни Ірландії та Чехії.
- У суботу вибори відбудуться в Латвії, Мальті та Словаччини, але більшість країн ЄС будуть голосувати в неділю.
- Свої голоси на виборах вже віддали громадяни Великої Британії і Нідерландів. У Британії результат екзит-полу не оприлюднюється, а ось в Нідерландах, за прогнозом, проєвропейські партії перемогли популістів.
- Офіційні результати голосування будуть оголошені тільки після закриття останньої виборчої дільниці в ЄС в неділю ввечері.
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