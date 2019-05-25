В Ірландії на виборах в Європарламент лідирують проєвропейські партії

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Субота, 25 травня 2019, 06:54

Ліберально-консервативна партія "Фіне гел" і ліберальна "Фіанна фойл", що займають проєвропейські позиції, лідирують, набравши приблизно по 23 відсотки голосів, на виборах в Європарламент.

Про це свідчать результати екзит-полів, проведених на замовлення ірландської мовної компанії RTÉ і телеканалу TG4, пише DW.

Крім того, істотно зміцнила свої позиції партія "зелених", яка отримає близько 9 відсотків голосів.

У націоналістичної "Шинн Фейн" - близько 12 відсотків, що на три процентних пункти нижче, ніж у 2014 році.

За даними RTÉ, статистична похибка склала близько 3 відсотків.

Тим часом в столиці Ірландії Дубліні, як передає агентство AFP, екологічна партія займає перше місце.

Нагадуємо:

  • У п'ятницю, 24 травня, почався другий день голосування на виборах до Європейського парламенту. У цей день євродепутатів вибирали громадяни Ірландії та Чехії.
  • У суботу вибори відбудуться в Латвії, Мальті та Словаччини, але більшість країн ЄС будуть голосувати в неділю.
  • Свої голоси на виборах вже віддали громадяни Великої Британії і Нідерландів. У Британії результат екзит-полу не оприлюднюється, а ось в Нідерландах, за прогнозом, проєвропейські партії перемогли популістів.
  • Офіційні результати голосування будуть оголошені тільки після закриття останньої виборчої дільниці в ЄС в неділю ввечері.

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Теми: Європарламент Велика Британія вибори


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