В Ирландии на выборах в Европарламент лидируют проевропейские партии

Либерально-консервативная партия "Фине гэл" и либеральная "Фианна фойл", занимающие проевропейские позиции, лидируют, набрав приблизительно по 23 процента голосов, на выборах в Европарламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных по заказу ирландской вещательной компании RTÉ и телеканала TG4, пишет DW.

Кроме того, существенно укрепила свои позиции партия "зеленых", которая получит около 9 процентов голосов.

У националистической "Шинн фейн" - порядка 12 процентов, что на три процентных пункта ниже, чем в 2014 году.

По данным RTÉ, статистическая погрешность составила около 3 процентов.

Между тем в столице Ирландии Дублине, как передает агентство AFP, экологическая партия занимает первое место.

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