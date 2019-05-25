В Ирландии на выборах в Европарламент лидируют проевропейские партии

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Суббота, 25 мая 2019, 06:54

Либерально-консервативная партия "Фине гэл" и либеральная "Фианна фойл", занимающие проевропейские позиции, лидируют, набрав приблизительно по 23 процента голосов, на выборах в Европарламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных по заказу ирландской вещательной компании RTÉ и телеканала TG4, пишет DW.

Кроме того, существенно укрепила свои позиции партия "зеленых", которая получит около 9 процентов голосов.

У националистической "Шинн фейн" - порядка 12 процентов, что на три процентных пункта ниже, чем в 2014 году.

По данным RTÉ, статистическая погрешность составила около 3 процентов.

Между тем в столице Ирландии Дублине, как передает агентство AFP, экологическая партия занимает первое место.

Напоминаем:

  • В пятницу, 24 мая, начался второй день голосования на выборах в Европейский парламент.  В этот день евродепутатов выбирали граждане Ирландии и Чехии.
  • В субботу выборы состоятся в Латвии, Мальте и Словакии, но большинство стран ЕС будут голосовать в воскресенье.
  • Свои голоса на выборах уже отдали граждане Великобритании и Нидерландов. В Британии результат экзит-пола не обнародовался, а вот в Нидерландах, по прогнозу, проевропейские партии победили популистов.
  • Официальные результаты голосования будут объявлены только после закрытия последнего избирательного участка в ЕС в воскресенье вечером.

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Темы: Европарламент Великобритания виборы


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