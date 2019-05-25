Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ирландии на выборах в Европарламент лидируют проевропейские партии

Суббота, 25 мая 2019, 06:54

Либерально-консервативная партия "Фине гэл" и либеральная "Фианна фойл", занимающие проевропейские позиции, лидируют, набрав приблизительно по 23 процента голосов, на выборах в Европарламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных по заказу ирландской вещательной компании RTÉ и телеканала TG4, пишет DW.

Кроме того, существенно укрепила свои позиции партия "зеленых", которая получит около 9 процентов голосов.

У националистической "Шинн фейн" - порядка 12 процентов, что на три процентных пункта ниже, чем в 2014 году.

По данным RTÉ, статистическая погрешность составила около 3 процентов.

Между тем в столице Ирландии Дублине, как передает агентство AFP, экологическая партия занимает первое место.

Напоминаем:

  • В пятницу, 24 мая, начался второй день голосования на выборах в Европейский парламент.  В этот день евродепутатов выбирали граждане Ирландии и Чехии.
  • В субботу выборы состоятся в Латвии, Мальте и Словакии, но большинство стран ЕС будут голосовать в воскресенье.
  • Свои голоса на выборах уже отдали граждане Великобритании и Нидерландов. В Британии результат экзит-пола не обнародовался, а вот в Нидерландах, по прогнозу, проевропейские партии победили популистов.
  • Официальные результаты голосования будут объявлены только после закрытия последнего избирательного участка в ЕС в воскресенье вечером.

Темы: ЕвропарламентВеликобританиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Европарламент
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: