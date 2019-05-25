В Ирландии на выборах в Европарламент лидируют проевропейские партии
Либерально-консервативная партия "Фине гэл" и либеральная "Фианна фойл", занимающие проевропейские позиции, лидируют, набрав приблизительно по 23 процента голосов, на выборах в Европарламент.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных по заказу ирландской вещательной компании RTÉ и телеканала TG4, пишет DW.
Кроме того, существенно укрепила свои позиции партия "зеленых", которая получит около 9 процентов голосов.
У националистической "Шинн фейн" - порядка 12 процентов, что на три процентных пункта ниже, чем в 2014 году.
По данным RTÉ, статистическая погрешность составила около 3 процентов.
Между тем в столице Ирландии Дублине, как передает агентство AFP, экологическая партия занимает первое место.
Напоминаем:
- В пятницу, 24 мая, начался второй день голосования на выборах в Европейский парламент. В этот день евродепутатов выбирали граждане Ирландии и Чехии.
- В субботу выборы состоятся в Латвии, Мальте и Словакии, но большинство стран ЕС будут голосовать в воскресенье.
- Свои голоса на выборах уже отдали граждане Великобритании и Нидерландов. В Британии результат экзит-пола не обнародовался, а вот в Нидерландах, по прогнозу, проевропейские партии победили популистов.
- Официальные результаты голосования будут объявлены только после закрытия последнего избирательного участка в ЕС в воскресенье вечером.
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