Пожежа у школі Індії: загинуло не менше 19 учнів

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Субота, 25 травня 2019, 09:52

Не менше 19 учнів загинули внаслідок пожежі у школі в місті Сурат на заході Індії.

Як повідомляє ВВС з посиланням на індійських чиновників, більшість жертв були підлітками, які навчалися в навчальному центрі.

Крім того, щонайменше 20 осіб отримали серйозні травми і доставлені до лікарні.

За словами пожежників, причиною смертей став як сам вогонь, так і те, що учні вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися.

Як повідомляє Reuters, усім загиблим було до 20 років, і багато з них потрапили в пастку, оскільки вогонь почався біля сходів.

Про причини пожежі поки не повідомляється.

Українська правда

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Теми: Індія


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