Пожежа у школі Індії: загинуло не менше 19 учнів
Субота, 25 травня 2019, 09:52
Не менше 19 учнів загинули внаслідок пожежі у школі в місті Сурат на заході Індії.
Як повідомляє ВВС з посиланням на індійських чиновників, більшість жертв були підлітками, які навчалися в навчальному центрі.
Крім того, щонайменше 20 осіб отримали серйозні травми і доставлені до лікарні.
За словами пожежників, причиною смертей став як сам вогонь, так і те, що учні вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися.
Як повідомляє Reuters, усім загиблим було до 20 років, і багато з них потрапили в пастку, оскільки вогонь почався біля сходів.
Про причини пожежі поки не повідомляється.
Українська правда