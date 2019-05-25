Пожар в школе Индии: погибли не менее 19 учеников

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Суббота, 25 мая 2019, 09:52

Не менее 19 учеников погибли в результате пожара в школе в городе Сурат на западе Индии.

Как сообщает ВВС со ссылкой на индийских чиновников, большинство жертв были подростками, которые учились в учебном центре.

Кроме того, не менее 20 человек получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

По словам пожарных, причиной смертей стал как сам огонь, так и то, что ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Как сообщает Reuters, всем погибшим было до 20 лет, и многие из них попали в ловушку, поскольку огонь начался около лестницы.

О причинах пожара пока не сообщается.

Украинская правда

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Темы: Индия


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