Пожар в школе Индии: погибли не менее 19 учеников
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Суббота, 25 мая 2019, 09:52
Не менее 19 учеников погибли в результате пожара в школе в городе Сурат на западе Индии.
Как сообщает ВВС со ссылкой на индийских чиновников, большинство жертв были подростками, которые учились в учебном центре.
Кроме того, не менее 20 человек получили серьезные травмы и доставлены в больницу.
По словам пожарных, причиной смертей стал как сам огонь, так и то, что ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.
Как сообщает Reuters, всем погибшим было до 20 лет, и многие из них попали в ловушку, поскольку огонь начался около лестницы.
О причинах пожара пока не сообщается.
Украинская правда
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