Грози, шквали і град: синоптики попереджають про неспокійні вихідні

У суботу в Україні прогнозують грози, пориви вітру та шквали, в окремих районах град і значні дощі.

Про це йдеться у попередженні на сайті Укргідрометцентру.

"25 травня в Україні грози, подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град, в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях значні дощі", - попереджають метеорологи.

Як пише "Укрінформ", 25 травня переважатиме мінлива хмарність. Температура в західних областях вдень 17-22°; на решті території 20-25°.

У Києві та області 25 травня короткочасний дощ, гроза. Вдень під час грози шквали вітру 15-20 м/с. Температура в Києві вдень 22-24°, в області - 20-25°.

На 26-27 травня по Україні прогнозується мінлива хмарність.

26 травня короткочасні дощі, грози, лише в Одеській, Миколаївській, вдень у західних та північних областях без істотних опадів.

У Києві 26 травня вночі короткочасні дощі, грози, вдень без істотних опадів.

27 травня по Україні без опадів, лише вдень в західних, північних та центральних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура вночі в західних областях 7-12°, на решті території 11-16°; вдень 26 травня 20-25°, 27 травня 23-28°.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві температура вночі 11-16°; вдень 26 травня 20-25°, 27 травня 23-28°.

На 28-29 травня по Україні переважно без опадів, лише в західних, 29 травня і місцями Житомирській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 12-18°; вдень 25-31°, в західних, Житомирській та Вінницькій областях 21-27°.

У Києві 28-29 травня переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

Орієнтовний прогноз на подальші дні такий: 30 травня - 1 червня в західних, більшості північних та місцями у центральних областях короткочасні дощі, грози, а 2-3 червня в Україні переважно без опадів.

Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°, у південних, центральних та східних областях місцями до 34°, в Житомирській та Вінницькій областях 21-27°; в західних областях вночі 9-15°, вдень 17-23°.