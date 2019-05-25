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Грозы, шквалы и град: синоптики предупреждают о беспокойных выходных

Суббота, 25 мая 2019, 11:40
Грозы, шквалы и град: синоптики предупреждают о беспокойных выходных

В субботу в Украине прогнозируют грозы, порывы ветра и шквалы, в отдельных районах град и значительные дожди.

Об этом говорится в предупреждении на сайте Укргидрометцентра.

 
 

"25 мая в Украине грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди", - предупреждают метеорологи.

Как пишет "Укринформ", 25 мая будет преобладать переменная облачность. Температура в западных областях днем ​​17-22°; на остальной территории 20-25°.

В Киеве и области 25 мая кратковременный дождь, гроза. Днем во время грозы шквалы ветра 15-20 м/с. Температура в Киеве днем ​​22-24°, в области - 20-25°.

На 26-27 мая в Украине прогнозируется переменная облачность.

26 мая кратковременные дожди, грозы, только в Одесской, Николаевской, днем ​​в западных и северных областях без существенных осадков.

 

В Киеве 26 мая ночью кратковременные дожди, грозы, днем ​​без существенных осадков.

27 мая по Украине без осадков, лишь днем ​​в западных, северных и центральных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

 

Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 11-16°; Днем 26 мая 20-25°, 27 мая 23-28°.

Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве температура ночью 11-16°, днем 26 мая 20-25°, 27 мая 23-28°.

На 28-29 мая в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных, 29 мая и местами Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.

 

Температура ночью 12-18°, днем 25-31°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 21-27°.

В Киеве 28-29 мая преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем ​​25-30°.

 

Ориентировочный прогноз на последующие дни такой: 30 мая - 1 июня в западных, большинстве северных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы, а 2-3 июня в Украине преимущественно без осадков.

Температура ночью 12-18°, днем ​​25-31°, в южных, центральных и восточных областях местами до 34°, в Житомирской и Винницкой областях 21-27°; в западных областях ночью 9-15°, днем ​​17-23°.

Темы: погода
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