Роздавали цукор: поліція вже відкрила 2 провадження про підкуп виборців

За першу добу виборчого процесу до Верховної Ради поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами підкупу виборців.

Про це повідомляє в суботу сайт Нацполіції.

"За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях", - зазначили в поліції.

За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 24 травня в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.