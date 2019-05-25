Роздавали цукор: поліція вже відкрила 2 провадження про підкуп виборців

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Субота, 25 травня 2019, 13:22

За першу добу виборчого процесу до Верховної Ради поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами підкупу виборців. 

Про це повідомляє в суботу сайт Нацполіції.

"За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях", - зазначили в поліції. 

За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 24 травня в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Українська правда

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Теми: вибори поліція підкуп


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