Раздавали сахар: полиция уже открыла 2 производства о подкупе избирателей

За первые сутки избирательного процесса в Верховную Раду полиция открыла два уголовных производства по фактам подкупа избирателей.

Об этом сообщает в субботу сайт Нацполиции.

"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях", - отметили в полиции.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.