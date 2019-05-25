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Раздавали сахар: полиция уже открыла 2 производства о подкупе избирателей

Суббота, 25 мая 2019, 13:22
Раздавали сахар: полиция уже открыла 2 производства о подкупе избирателей

За первые сутки избирательного процесса в Верховную Раду полиция открыла два уголовных производства по фактам подкупа избирателей.

Об этом сообщает в субботу сайт Нацполиции.

"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях", - отметили в полиции.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: виборыполицияподкуп
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