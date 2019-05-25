У МЗС очікують швидкого звільнення моряків після рішення трибуналу ООН

Україна очікує на швидке виконання Росією рішення трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків та повернення кораблів.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль на своїй сторінці в Facebook.

"Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу", - написала вона.

"Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей", - додала Зеркаль.

За її словами, наказ трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно.

"Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом", - наголосила заступник глави МЗС.

Нагадаємо: