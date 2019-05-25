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В МИД ожидают скорого освобождения моряков после решения трибунала ООН

Суббота, 25 мая 2019, 14:06

Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращения кораблей.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала она.

"Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - добавила Зеркаль.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - отметила заместитель главы МИД.

Напомним:

  • В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.

Украинская правда
Темы: морякиООНМИД
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