В МИД ожидают скорого освобождения моряков после решения трибунала ООН

946 просмотров
Суббота, 25 мая 2019, 14:06

Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращения кораблей.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала она.

"Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - добавила Зеркаль.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - отметила заместитель главы МИД.

Напомним:

  • В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки ООН МИД


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трибунал ООН признал свое право рассмотреть спор по морякам 25 мая 2019, 13:28
На Майдане устроили акцию в поддержку пленных моряков 25 мая 2019, 12:59
К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов – Полозов 19 мая 2019, 21:08
Все новости
Главные новости
Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков
Петиция за отставку Богдана набрала необходимые голоса
Война на востоке: 17 обстрелов за сутки, погиб украинский военный
Посол: Зеленского пригласили в Канаду на 2 июля
Все новости
опрос

Девушкам – материнство, ребятам – карьера: сколько украинских подростков до сих пор так считают

еда

10 фото, которые вдохновляют думать о том, что мы едим

исследование

Каждый восьмой украинский подросток зависим от соцсетей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів