В МИД ожидают скорого освобождения моряков после решения трибунала ООН
Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращения кораблей.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.
"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала она.
"Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - добавила Зеркаль.
По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.
"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - отметила заместитель главы МИД.
Напомним:
- В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.