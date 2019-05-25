МЗС направило Росії ноту через візит Володіна до Криму

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Субота, 25 травня 2019, 16:26

МЗС України направило ноту протесту Росії у зв'язку з неузгодженим з Україною візитом голови Держдуми В'ячеслава Володіна до окупованого Криму.

Про це йдеться у суботу в заяві МЗС.

Міністерство висловило рішучий протест у зв'язку з візитом Володіна до Криму й Севастополя 24 травня.

"Україна продовжує вважати цю, як усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням Кремлем загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація", - йдеться в заяві.

Українська правда

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Теми: МЗС Крим Росія


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