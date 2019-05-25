МИД направило России ноту из-за визита Володина в Крым

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Суббота, 25 мая 2019, 16:26

МИД Украины направило ноту протеста России в связи с несогласованным с Украиной визитом председателя Госдумы Вячеслава Володина в оккупированный Крым.

Об этом говорится в субботу в заявлении МИД.

Министерство выразило решительный протест в связи с визитом Володина в Крым и Севастополь 24 мая.

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении.

Украинская правда

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Темы: МИД Крым Росcия


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