Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД направило России ноту из-за визита Володина в Крым

Суббота, 25 мая 2019, 16:26

МИД Украины направило ноту протеста России в связи с несогласованным с Украиной визитом председателя Госдумы Вячеслава Володина в оккупированный Крым.

Об этом говорится в субботу в заявлении МИД.

Министерство выразило решительный протест в связи с визитом Володина в Крым и Севастополь 24 мая.

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: