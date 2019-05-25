Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-посадовець ГПУ розпродавав конфісковані речові докази, справа пішла до суду

Субота, 25 травня 2019, 18:36

НАБУ передало до суду справу заступника керівника департаменту ГПУ, який зловживав своїм службовим становищем  та розтратив конфісковані речові докази, вилучені в ході слідчих дій.  

Про це 25 травня повідомили у Національному антикорупційному бюро України. 

За даними відомства, перебуваючи на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ, а у подальшому - заступника керівника департаменту ГПУ, підозрюваний впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем. 

"За версією слідства, обвинувачений розтратив речові докази у кримінальному провадженні в особливо великому розмірі шляхом їх продажу стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, які екс-прокурор вилучив під час проведення слідчих дій в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень", - повідомили у НАБУ. 

Окрім того встановлено факт внесення особою завідомо недостовірних даних до декларації за 2015 рік.

"Зокрема, екс-заступник керівника департаменту ГПУ не вніс до е-декларації відомості про перебування в його користуванні впродовж 2015 року позашляховика "Audi Q7", - заявили в НАБУ. 

18 березня 2018 року у НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження, 25 травня складено обвинувальний акт, справу передано до Подільського райсуду м.Києва. 

Підозрюваному екс-прокурору ГПУ інкримінується ст.366-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураНАБУсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: