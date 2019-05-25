Екс-посадовець ГПУ розпродавав конфісковані речові докази, справа пішла до суду

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Субота, 25 травня 2019, 18:36

НАБУ передало до суду справу заступника керівника департаменту ГПУ, який зловживав своїм службовим становищем  та розтратив конфісковані речові докази, вилучені в ході слідчих дій.  

Про це 25 травня повідомили у Національному антикорупційному бюро України. 

За даними відомства, перебуваючи на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ, а у подальшому - заступника керівника департаменту ГПУ, підозрюваний впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем. 

"За версією слідства, обвинувачений розтратив речові докази у кримінальному провадженні в особливо великому розмірі шляхом їх продажу стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, які екс-прокурор вилучив під час проведення слідчих дій в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень", - повідомили у НАБУ. 

Окрім того встановлено факт внесення особою завідомо недостовірних даних до декларації за 2015 рік.

"Зокрема, екс-заступник керівника департаменту ГПУ не вніс до е-декларації відомості про перебування в його користуванні впродовж 2015 року позашляховика "Audi Q7", - заявили в НАБУ. 

18 березня 2018 року у НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження, 25 травня складено обвинувальний акт, справу передано до Подільського райсуду м.Києва. 

Підозрюваному екс-прокурору ГПУ інкримінується ст.366-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура НАБУ суд


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