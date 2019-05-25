Екс-посадовець ГПУ розпродавав конфісковані речові докази, справа пішла до суду

НАБУ передало до суду справу заступника керівника департаменту ГПУ, який зловживав своїм службовим становищем та розтратив конфісковані речові докази, вилучені в ході слідчих дій.

Про це 25 травня повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

За даними відомства, перебуваючи на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ, а у подальшому - заступника керівника департаменту ГПУ, підозрюваний впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем.

"За версією слідства, обвинувачений розтратив речові докази у кримінальному провадженні в особливо великому розмірі шляхом їх продажу стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, які екс-прокурор вилучив під час проведення слідчих дій в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень", - повідомили у НАБУ.

Окрім того встановлено факт внесення особою завідомо недостовірних даних до декларації за 2015 рік.

"Зокрема, екс-заступник керівника департаменту ГПУ не вніс до е-декларації відомості про перебування в його користуванні впродовж 2015 року позашляховика "Audi Q7", - заявили в НАБУ.

18 березня 2018 року у НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження, 25 травня складено обвинувальний акт, справу передано до Подільського райсуду м.Києва.

Підозрюваному екс-прокурору ГПУ інкримінується ст.366-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.