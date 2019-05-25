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Экс-прокурор ГПУ распродавал конфискованные вещдоки, дело пошло в суд

Суббота, 25 мая 2019, 18:36

НАБУ передало в суд дело замруководителя департамента ГПУ, который злоупотреблял своим служебным положением и растратил конфискованные вещдоки, изъятые в ходе следственных действий.

Об этом 25 мая сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По данным ведомства, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ, а в дальнейшем - заместителя руководителя департамента ГПУ, подозреваемый в течение 2016 года систематически присваивал чужое имущество путем злоупотребления своим служебным положением.

"По версии следствия, обвиняемый растратил вещдоки в уголовном производстве в особо крупном размере путем их продажи третьим лицам. Речь идет о средствах и имуществе, которые экс-прокурор изъял в ходе следственных действий в рамках расследования одного из уголовных производств", - сообщили в НАБУ.

Кроме того установлен факт внесения лицом заведомо недостоверных данных в деклараци. за 2015 год.

"В частности, экс-заместитель руководителя департамента ГПУ не внес в e-декларацию сведения о пребывании в его пользовании в течение 2015 г. внедорожника "Audi Q7", - заявили в НАБУ.

18 марта 2018 г. в НАБУ было зарегистрировано уголовное производство, 25 мая составлен обвинительный акт, дело передано в Подольский райсуд Киева.

Подозреваемому экс-прокурору ГПУ инкриминируется ст.366-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураНАБУсуд
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