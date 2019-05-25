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Юна українка виборола третій титул на турнірі WTA з $250 тисячами призових

Субота, 25 травня 2019, 18:50
Юна українка виборола третій титул на турнірі WTA з $250 тисячами призових

Третя "ракетка" України, 19-річна Даяна Ястремська стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Internationaux de Strasbourg у французькому місті Страсбург з призовим фондом $250 тисяч.

Це третій титул, який Ястремська здобула на турнірах WTA в одиночному розряді, повідомляє Укрінформ.

У фінальному поєдинку українка обіграла 24-ту "ракетку" світу француженку Каролін Гарсію - 6:4, 5:7, 7:6 (3). 

На шляху до фіналу Ястремська не програла жодного сету, обійшовши тенісисток з Франції (Полін Парментьє, 6:2, 6:4), Австралії (Саманта Стосур, 6:0, 6:2), француженку Фіону Ферро (6:1, 6:3) та Аріну Соболенко з Білорусі (6:4, 6:4).

Перемогою у фіналі Internationaux de Strasbourg Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA: підніметься на 10 рядків і посідатиме 32-е місце у світовій класифікації.

Теми: спорт
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