Юна українка виборола третій титул на турнірі WTA з $250 тисячами призових

Третя "ракетка" України, 19-річна Даяна Ястремська стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Internationaux de Strasbourg у французькому місті Страсбург з призовим фондом $250 тисяч.

Це третій титул, який Ястремська здобула на турнірах WTA в одиночному розряді, повідомляє Укрінформ.

У фінальному поєдинку українка обіграла 24-ту "ракетку" світу француженку Каролін Гарсію - 6:4, 5:7, 7:6 (3).

.@D_Yastremska is your @WTA_Strasbourg champion!



She saves championship point to down Garcia, 6-4, 5-7, 7-6(3)! pic.twitter.com/h6T54MIrfl