Юная украинка завоевала третий титул на турнире WTA с $250 тыс. призовых

Третья "ракетка" Украины, 19-летняя Даяна Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Internationaux de Strasbourg во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 тысяч.

Это третий титул, который Ястремская выиграла на турнирах WTA в одиночном разряде, сообщает Укринформ.

В финальном поединке украинка обыграла 24-ю "ракетку" мира француженку Каролин Гарсия - 6:4, 5:7, 7:6 (3).

.@D_Yastremska is your @WTA_Strasbourg champion!



She saves championship point to down Garcia, 6-4, 5-7, 7-6(3)! pic.twitter.com/h6T54MIrfl